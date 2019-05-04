Завацька вийшла у фінал турніру в Вісбадені

У вирішальній грі українка зустрінеться з Барборою Крейчіковою з Чехії

Сьогодні, 4-го травня, Катаріна Завацька виграла свій півфінальний матч на турнірі ITF в німецькому Вісбадені.

Суперницею українки стала представниця Чилі Даніела Сегель, для перемоги над якою Завацкька витратилиа годину і 54 хвилини.

У першому сеті Катаріні, що займає 176-е місце в світовому рейтингу WTA, вдалося двічі взяти по три гейми поспіль, у другому - уникнути тай-брейка за рахунку 15:30.

У другому півфіналі перемогу святкувала 141-я ракетка світу з Чехії Барбора Крейчікова, з якою і зустрінеться Завацька у вирішальній грі.

ITF World Tennis

Вісбаден, Німеччина

Призовий фонд - $60,000

Півфінал

Даніела Сегель - Катаріна Завацька 0:2 (2:6, 5:7)

Нагадаємо, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.

Також, Лопатецька вийшла у фінал турніру ITF на Сардинії.

Джерело - Чемпіон.