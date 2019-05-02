Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру в США

Ангеліна Калініна побореться за вихід у півфінал ITF World Tennis Tour у США. Українка переграла американку Алішу Паркс 6:2, 6:4.
Для тріумфу Ангеліні знадобилося менше ніж півтори години.
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Чарлстон, США
Зелений ґрунт
Призовий фонд - $ 100,000
Третє коло
Ангеліна Калініна - Аліша Паркс 2:0 (6:2, 6:4)
Суперницею Ангеліни в чвертьфіналі стане ще одна американка - Емма Наварро.
Нагадаємо, Стаховський зупинився за крок до чвертьфіналу в Сеулі.
Також, Снігур зіграє у чвертьфіналі на турнірі в Росії.
Джерело - Чемпіон.