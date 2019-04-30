Чотири українки зіграють на турнірі в Росії

Чотири українські тенісистки стартують в основній сітці турніру ITF з призовим фондом 25 000 $ RWB Ladies Cup 2019 в Хімках (Росія)

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У першому раунді донеччанка 23-річна Валерія Страхова, посіяна під першим номером, зустрінеться з однією з переможниць кваліфікаційного турніру, 17-річна киянка Дарина Снігур зіграє з четвертою ракеткою турніру британкою Майєю Лумсден, 18-річна киянка Вікторія Дьома на старті битиметься з росіянкою Ганною Моргіною, а киянка 24-річна Ольга Янчук (3) поміряється силами з Оксаною Селехметевою з Росії.

Нагадаємо, Костюк виграла парний турнір у Швейцарії

Натомість Калініна не змогла вийти до півфіналу 80-тисячника в США.

Джерело - tennisua.org.