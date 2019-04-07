Спортсменка востаннє виходила до фіналу торік в Монтерреї

Екс-перша ракетка світу іспанка Гарбінє Мугуруса в Монтерреї переграла Магдалену Рибарікову і вийшла у фінал.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:3. Для дворазової чемпіонки турнірів серії Гранд слем це буде перший вирішальний матч WTA рівно за рік — після Монтеррея-2018, де вона виграла титул.

Між двома турнірами в Мексиці Гарбінє Мугуруса провела 20 змагань і тричі доходила до півфіналу (на Ролан Гаррос, у Гонконзі і Чжухаї).

За другий поспіль титул в Монтерреї іспанка побореться з Вікторією Азаренко, якій в Маямі 2016 програла єдину очну зустріч. Всього для Гарбінє Мугуруса це буде 11-й фінал, і в попередніх вона виграла шість титулів.

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Нагадаємо, Снігур здобула третій титул кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.