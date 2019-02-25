Nike зняв рекламу з Сереною Вільямс. ВІДЕО

Компанія Nike на 91-й церемонії вручення нагород кінопремії Оскар представила нову рекламу з тенісисткою Сереною Вільямс.

Рекламний ролик Dream crazier з Сереною Вільямс став продовженням скандальної кампанії Dream crazy з Коліном Каперніком. У відео показані видатні спортсменки сучасності, які досягли успіхів завдяки своїй силі волі. Це футболістки, баскетболістки, тенісистки, бігунки, жінки-тренери.

Вони встигають будувати свою спортивну кар'єру і виконувати свій материнський обов'язок. Їх називають божевільними. Тому що вони ні в чому не поступаються чоловікам - перемагають біль, надмірні фізичні навантаження і емоційний тиск. Ролик закінчується словами: Це тільки здається божевільним, поки ти не зробиш це.

Нагадаємо, Вільямс впевнено переграла Халеп. Також, Стаховський — третій сіяний на Челленджері у Франції.

Джерело - Чемпіон.