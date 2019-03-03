Позніхіренко програла фінал у Москві

Анна Позніхіренко не змогла перемогти на турнірі в Москві.

У стартовому сеті українська тенісистка вела 4:2 і 5:4. Втім не змогла подати на сет у десятому геймі. У другому сеті Позніхіренко програла всі три гейми на власній подачі.

Нагадаємо, це був перший фінал для 24-річної киянки в одиночному розряді з 2017 року, коли вона в серпні дійшла до фіналу на аналогічному 25-тисячнику в Угорщині.

Winter Moscow Open - ITF World Tennis Tour

Москва, Росія

Хард (зал)

Призовий фонд - $ 25,000

Одиночний розряд, фінал

Анна Позніхіренко — Олена Рибакіна 5:7, 0:6

Раніше в півфіналі українка перемогла російську спортсменку. Тим часом Плішкова знялася у пікантній фотосесії.

Джерело - Чемпіон.