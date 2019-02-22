Визначилася перша фіналістка турніру в Дубаї

У півфіналі турніру в Дубаї дворазова чемпіонка Вімблдону за 2 години і 10 хвилин отримала вольову перемогу над сенсаційною Се Шувей, яка цього тижня двічі обігравала екс-перших ракеток світу Анжелік Кербер і Кароліну Плішкову.

Перший сет Се Шувей провела практично бездоганно - 31-а ракетка світу зробила два брейки, зробила всього одну невимушену помилку, а в геймах на своїй подачі не припустила жодного брейк-поїнта.

У другій партії на корті домінувала вже Квітова - чешка зробила 19 віннерсів, організувала два брейки і відіграла чотири брейк-поїнти.

Ключовим у вирішальному сеті став брейк Квітової в третьому геймі. У Се Шувей більше не було шансів на повернення в гру - у двох завершальних геймах на прийомі вона не узяла жодного очка.

Фінал в Дубаї стане для Петри Квітової 35-м в кар'єрі і вже третім в сезоні, а її суперниця визначиться в матчі між українкою Еліною Світоліною і Беліндою Бенчич.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард

Призовий фонд - $2,828,000

Одиночний розряд

1/2 фіналу

Петра Квітова – Се Шувей 3:6, 6:2, 6:4



Джерело - Чемпіон.