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Визначилася перша фіналістка турніру в Дубаї

Сьогодні 17:52 625 0
Визначилася перша фіналістка турніру в Дубаї

У півфіналі турніру в Дубаї дворазова чемпіонка Вімблдону за 2 години і 10 хвилин отримала вольову перемогу над сенсаційною Се Шувей, яка цього тижня двічі обігравала екс-перших ракеток світу Анжелік Кербер і Кароліну Плішкову.

Перший сет Се Шувей провела практично бездоганно - 31-а ракетка світу зробила два брейки, зробила всього одну невимушену помилку, а в геймах на своїй подачі не припустила жодного брейк-поїнта.

У другій партії на корті домінувала вже Квітова - чешка зробила 19 віннерсів, організувала два брейки і відіграла чотири брейк-поїнти.

Ключовим у вирішальному сеті став брейк Квітової в третьому геймі. У Се Шувей більше не було шансів на повернення в гру - у двох завершальних геймах на прийомі вона не узяла жодного очка.

Фінал в Дубаї стане для Петри Квітової 35-м в кар'єрі і вже третім в сезоні, а її суперниця визначиться в матчі між українкою Еліною Світоліною і Беліндою Бенчич.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард

Призовий фонд - $2,828,000

Одиночний розряд

1/2 фіналу

Петра Квітова  – Се Шувей  3:6, 6:2, 6:4

Джерело - Чемпіон.

#Квітова, #Бенчич, #Світоліна, #Дубай
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