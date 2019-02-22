Стаховський - Ціціпас: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Марселі

Сьогодні, 22 лютого, український тенісист Сергій Стаховський зіграє чвертьфінальний матч на турнірі ATP в Марселі. Суперником українця стане грек Стефанос Ціціпас.
Поєдинок буде зіграний першим запуском у вечірній сесії на центральному корті.
Орієнтовний початок матчу - не раніше 20:00 за київським часом.
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Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на нашому сайті.
Раніше тенісисти грали один раз на челленджері в Порторожі в 2017 року. У важких трьох сетах переміг Ціціпас.
Нагадаємо, Стаховський програв місце у фіналі кваліфікації Australian Open.
Джерело - Чемпіон.