Стаховський - Ціціпас: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Марселі

Сьогодні, 22 лютого, український тенісист Сергій Стаховський зіграє чвертьфінальний матч на турнірі ATP в Марселі. Суперником українця стане грек Стефанос Ціціпас.

Поєдинок буде зіграний першим запуском у вечірній сесії на центральному корті.

Орієнтовний початок матчу - не раніше 20:00 за київським часом.

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Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на нашому сайті.

Раніше тенісисти грали один раз на челленджері в Порторожі в 2017 року. У важких трьох сетах переміг Ціціпас.

Нагадаємо, Стаховський програв місце у фіналі кваліфікації Australian Open.

Джерело - Чемпіон.