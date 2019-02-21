Світоліна невпевнена у своїх силах

Перша ракетка України Еліна Світоліна з пересторогою дивиться на прогнози, щодо турніру в Дубаї.

Про це розповіла тенісистка в інтерв'ю офіційному сайту WTA.

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"Чи зможу я виграти тут ще один титул? Не знаю. Щороку тут все складається інакше. Мені насправді потрібно важко працювати для своєї перемоги. Тут у мене були важкі битви ці останні 3-4 роки. Навіть тоді, коли я перемагала, це не було легко. Не буває такого, що все залітає в корт, коли я торкаюся до м'яча. Мені потрібно було прокладати собі дорогу до перемоги в кожному матчі", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна вже двічі перемагала на турнірі в Дубаї: 2017 році вона обіграла у фіналі Каролін Возняцкі з Данії, а 2018-го - росіянку Дар'ю Касаткіну.

Джерело - WTA.