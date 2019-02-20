Цуренко відкриє ґрунтовий сезон у квітні

Стало відомо, де Леся Цуренко відкриє ґрунтовий сезон.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Леся Цуренко стартує на ґрунтових кортах під час Прем'єра в Чарльстоні. Українка втретє зіграє на цьому турнірі. 2014 року вона подолала кваліфікацію, але поступилася в першому колі. 2017-го програла в наполегливому стартовому поєдинку.

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Крім Цуренко в Чарльстоні повинні зіграти Слоан Стівенс, Кікі Бертенс (чинна чемпіонка), Арина Соболенко і Каролін Возняцкі.

Нагадаємо, Цуренко знову програла екс-першій ракетці світу.

Джерело - ВТУ.