Ястремська зіграє на турнірі в Мексиці. ФОТО

Українська тенісистка Даяна Ястремська візьме участь в хардовому турнірі серії International в Монтеррей (Мексика).

Про це повідомляє WTA Entry List UPDATES.

Лідером посіву буде сьома ракетка світу Анжелік Кербер з Німеччини. У ТОП-5 посіву, крім вищеназваних тенісисток, також потрапили Гарбінє Мугуруса (діюча чемпіонка), Донна Векич і Анастасія Павлюченкова.

Змагання в Мексиці відбудуться з 1 по 7 квітня 2019 року.

Відзначимо, що це буде дебютна участь Ястремської в цьому турнірі.

Нагадаємо, Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї. В наступному раунді українка зіграє проти Симони Халеп.

Джерело - Чемпіон.