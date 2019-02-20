Ястремська зіграє на тірнірі в Мексиці. ФОТО

Українська тенісистка Даяна Ястремська візьме участь в хардовому турнірі серії International в Монтеррей (Мексика).
Про це повідомляє WTA Entry List UPDATES.
Лідером посіву буде сьома ракетка світу Анжелік Кербер з Німеччини. У ТОП-5 посіву, крім вищеназваних тенісисток, також потрапили Гарбінє Мугуруса (діюча чемпіонка), Донна Векич і Анастасія Павлюченкова.
Змагання в Мексиці відбудуться з 1 по 7 квітня 2019 року.
.@Abierto_GNP Entry List— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 19 лютого 2019 р.
🔝8⃣ @AngeliqueKerber @GarbiMuguruza @DonnaVekic @NastiaPav @D_Yastremska @vika7 @Riske4rewards @FlipperKF pic.twitter.com/k7jprMMpzR
Відзначимо, що це буде дебютна участь Ястремської в цьому турнірі.
Нагадаємо, Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї. В наступному раунді українка зіграє проти Симони Халеп.
Джерело - Чемпіон.