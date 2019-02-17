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Осака про екс-тренера: Я не хочу перебувати поруч з ним

Сьогодні 15:10 422 0
Осака про екс-тренера: Я не хочу перебувати поруч з ним

Перша ракетка світу Наомі Осака спростувала чутки, що причиною розставання з тренером стало фінансове питання. 

Про це розповіла сама тенісистка.

"Під час Australian Open я просто говорила собі терпіти. Не знаю, але, думаю, ви це помітили.

Всі думають, що це пов'язано з грошима, але це не так. Мені дуже неприємно це чути. 

Я не буду говорити про нього нічого поганого. Звичайно, я дуже вдячна за все, що він зробив. Але я не хочу ставити успіх вище щастя. І якщо мені не подобається перебувати поруч з певними людьми, я не буду себе мучити. 

У порівнянні з Австралією я зараз щаслива. Це кумедно. Я чула, деякі говорили, що в Австралії я виглядала дуже сумною", - сказала Осака.

Нагадаємо, що Осака і Бажин почали працювати разом на початку грудня 2017 року. За цей період Наомі виграла один турнір WTA (Індіан-Веллс), а останнім гучним успіхом тенісистки є перемога на Australian Open, у фіналі якого Осака перемогла в трьох сетах Петру Квітову. Також японка є чинною чемпіонкою US Open.

Джерело - Чемпіон.

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