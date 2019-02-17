Осака про екс-тренера: Я не хочу перебувати поруч з ним

Перша ракетка світу Наомі Осака спростувала чутки, що причиною розставання з тренером стало фінансове питання.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Під час Australian Open я просто говорила собі терпіти. Не знаю, але, думаю, ви це помітили.

Всі думають, що це пов'язано з грошима, але це не так. Мені дуже неприємно це чути.

Я не буду говорити про нього нічого поганого. Звичайно, я дуже вдячна за все, що він зробив. Але я не хочу ставити успіх вище щастя. І якщо мені не подобається перебувати поруч з певними людьми, я не буду себе мучити.

У порівнянні з Австралією я зараз щаслива. Це кумедно. Я чула, деякі говорили, що в Австралії я виглядала дуже сумною", - сказала Осака.