Ястремська претендує на почесне звання від WTA

18-річна українка Даяна Ястремська претендує на звання Прорив місяця за версією WTA в січні.

Ястремська тріумфувала в Таїланді, завдяки чому може тепер поборотися за це звання.

Загалом претендентками на це звання крім українки будуть.

Даніель Коллінз, США - півфінал Australian Open (на турнірі обіграла Каролін Гарсію і Анжелік Кербер).

Аманда Анісімова, США - четверте коло Australian Open в 17 років

Ешлі Барті, Австралія - ​​фінал International в Сіднеї, чвертьфінал Australian Open.

Переможець визначиться 8 лютого після голосування уболівальників на офіційному сайті WTA.

Нагадаємо, Ястремська потренувалася у Польщі.

Джерело - Чемпіон.