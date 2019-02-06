Ястремська претендує на почесне звання від WTA

18-річна українка Даяна Ястремська претендує на звання Прорив місяця за версією WTA в січні.
Ястремська тріумфувала в Таїланді, завдяки чому може тепер поборотися за це звання.
Загалом претендентками на це звання крім українки будуть.
Даніель Коллінз, США - півфінал Australian Open (на турнірі обіграла Каролін Гарсію і Анжелік Кербер).
Аманда Анісімова, США - четверте коло Australian Open в 17 років
Ешлі Барті, Австралія - фінал International в Сіднеї, чвертьфінал Australian Open.
Переможець визначиться 8 лютого після голосування уболівальників на офіційному сайті WTA.
Нагадаємо, Ястремська потренувалася у Польщі.
Джерело - Чемпіон.