Савчук: Корти тренувальні та матчеві різні

Корти, на яких гратимуть українки на Кубкові федерації відрізняються від тих, на яких тренуються.

Про це розповіла менеджер команди Ольга Савчук у коментарі виданню Великий теніс України.

"Чи відрізняються корти? Так, корти тренувальні та матчеві різні, але ми вже два дні тренуємося на своєму корті, тому поступово звикаємо. Центральний корт ще не пробували, але як раз проведемо там вечірнє тренування. В цілому до організації немає претензій. Поляки молодці. Насправді не так і просто організувати вісім команд в одному місці, тому можу сказати, що поки вони добре справляються", — заявила Савчук.

Нагадаємо, Костюк і Цуренко потренувалися у Польщі. Тим часом, матчі Кубка Девіса відбудуться у вересні.

Джерело - ВТУ.