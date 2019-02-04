Україна зіграє у вересні на Кубкові Девіса

Організатори Кубка Девіса опублікували списки збірних у Першій і Другій групах командного турніру згідно з оновленим рейтингом.

Про це повідомляє сайт Великий теніс України

Україна потрапила до несіяних команд.

Матчі в першій групі відбудуться у вересні. 12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020 у лютому. 12 збірних, які програють, у Першій Групі виступатимуть на зональних змаганнях наступного сезону.

Матчеві зустрічі в Першій групі відбуватимуться в тому ж форматі, що і минулоріч: два дня змагань, 4 одиночні гри і один парний поєдинок.

Жеребкування матчів відбудеться 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом.

Перша Група, Євро-Африканська Зона, сіяні команди:

1. Чехія

2. Швеція

3. Австрія

4. Угорщина

5. Швейцарія

6. Португалія

Несіяних збірні: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Ізраїль, Словаччина та Україна.

Нагадаємо, українки вже тренуються в Польщі напередодні Кубка федерації. А Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Софії.

Джерело - ВТУ.