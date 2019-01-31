Марченко не виступить в Будапешті

Ілля Марченко поки не зможе розпочати боротьбу в ATP турі.
Про це повідомляє Великий теніс України.
31-річний Марченко не зіграв цього сезону жодного матчу і поки знову змушений відкласти своє повернення: українець пропустить Челенджер у Будапешті.
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Торік українець переніс операцію на правому плечі, а на початку цього сезону пошкодив вже ліве.
Зараз Ілля Марченко, екс-49-й номер рейтингу АТР, займає 394-у позицію у світовій класифікації. Українець заявлений на Челленджер у французькому Шербург, який стартує 11 лютого.
Джерело - ВТУ.