Марченко не виступить в Будапешті

Ілля Марченко поки не зможе розпочати боротьбу в ATP турі.

Про це повідомляє Великий теніс України.

31-річний Марченко не зіграв цього сезону жодного матчу і поки знову змушений відкласти своє повернення: українець пропустить Челенджер у Будапешті.

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Торік українець переніс операцію на правому плечі, а на початку цього сезону пошкодив вже ліве.

Зараз Ілля Марченко, екс-49-й номер рейтингу АТР, займає 394-у позицію у світовій класифікації. Українець заявлений на Челленджер у французькому Шербург, який стартує 11 лютого.

Джерело - ВТУ.