Стаховський: Було честю представляти Україну

Український тенісист Сергій Стаховський з радістю згадав матчі збірної України на Кубку Девіса, фінал якого пройде з 23 по 25 листопада.

Своїми думками українець поділився через Instagram.

"Це була величезна честь для мене - представляти мою країну на Кубку Девіса ці 10 років. І як шкода, що такі вражаючі змагання проводять свій останній фінал. Я буду з радістю дивитися матч між Францією і Хорватією, сподіваюся, що це буде епічність битва за останній Кубок Девіса",- написав Стаховський.