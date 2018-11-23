Стаховський: Було честю представляти Україну

Український тенісист Сергій Стаховський з радістю згадав матчі збірної України на Кубку Девіса, фінал якого пройде з 23 по 25 листопада.
Своїми думками українець поділився через Instagram.
"Це була величезна честь для мене - представляти мою країну на Кубку Девіса ці 10 років. І як шкода, що такі вражаючі змагання проводять свій останній фінал. Я буду з радістю дивитися матч між Францією і Хорватією, сподіваюся, що це буде епічність битва за останній Кубок Девіса",- написав Стаховський.Переглянути цей допис в Instagram
It’s been an immense honor to represent my country @daviscuptennis for more than a decade. It is real shame that such an impactful event is staging its last final. I will be watching with joy the match between #France and #Croatia and hope that it will be an epic battle for the last Davis Cup! #FRACRO #final #daviscup #ukraine #team #spirit #emotion #fans #homeaway #tennis
Нагадаємо, Стаховський не зміг пробитися у півфінал турніру в Братиславі.
Також, Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом.
Джерело - Чемпіон.