Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО

Українського тенісиста Сергія Стаховського вкрай обурило паплюження могили Степана Бандери скандальним російським пропагандистом Греммом Філліпсом.

Про це написав сам киянин у своєму Twitter.

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"В мене з`явилась нова мрія... зустріти цю гидоту десь у затишному безлюдному місці... посередникові цієї зустрічі благодійна винагорода", - наголосив Стаховський.

В мене з`явилась нова мрія... зустріти цю гидоту десь у затишному безлюдному місці... посередникові цієї зустрічі благодійна винагорода 😂😂😂 https://t.co/E6PQCPAZw5 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 16 жовтня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що Стаховський вшанував пам'ять Степана Бандери.

Джерело - Чемпіон.

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