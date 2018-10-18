Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО

Українського тенісиста Сергія Стаховського вкрай обурило паплюження могили Степана Бандери скандальним російським пропагандистом Греммом Філліпсом.
Про це написав сам киянин у своєму Twitter.
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"В мене з`явилась нова мрія... зустріти цю гидоту десь у затишному безлюдному місці... посередникові цієї зустрічі благодійна винагорода", - наголосив Стаховський.
В мене з`явилась нова мрія... зустріти цю гидоту десь у затишному безлюдному місці... посередникові цієї зустрічі благодійна винагорода 😂😂😂 https://t.co/E6PQCPAZw5— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 16 жовтня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що Стаховський вшанував пам'ять Степана Бандери.
Джерело - Чемпіон.
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