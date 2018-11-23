Перша ракетка світу почне сезон без тренера

Румунська тенісистка Сімона Халеп почне новий сезон без тренера.

Про це повідомила сама перша ракетка світу.

На початку листопада стало відомо, що тренер Даррен Кехілл припинив співпрацю з Халеп. За його словами, він прийняв це рішення через сімейні причини і має намір взяти річну перерву в тренерській кар'єрі.

Халеп і Кехілл працювали разом протягом чотирьох років. За цей час румунська тенісистка вийшла на перше місце в рейтингу WTA і виграла Ролан Гаррос.

"Я думала про пошук нового тренера, але вирішила, що почну сезон без нього. Хочу відправитися на кілька турнірів одна. Подивимося, як все складеться ", - наводить слова Халеп Tennis 365.

Нагадаємо, Стаховський переграв італійця та пройшов до чвертьфіналу турніру в Андрії.

Раніше, Світоліна потрапила до рейтингу за кількістю ейсів у сезоні.

Джерело - ua-football.