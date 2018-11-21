Цуренко: Мета - потрапити в ТОП-10

2018 рік Леся Цуренко закінчить на 27-му місці рейтингу WTA, однак незабаром тенісистка очікує побачити себе в ТОП-10 рейтингу найкращих.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Наступного року мета - потрапити в ТОП-10. Я весь час працюю над собою, і планка повинна підвищуватися. Що ви хотіли від мене почути? Що і наступний рік хочу закінчити 27-ю? Не можу так сказати". - сказала Цуренко.