Цуренко: Мета - потрапити в ТОП-10

2018 рік Леся Цуренко закінчить на 27-му місці рейтингу WTA, однак незабаром тенісистка очікує побачити себе в ТОП-10 рейтингу найкращих.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Наступного року мета - потрапити в ТОП-10. Я весь час працюю над собою, і планка повинна підвищуватися. Що ви хотіли від мене почути? Що і наступний рік хочу закінчити 27-ю? Не можу так сказати". - сказала Цуренко.
Нагадаємо, Леся Цуренко розповіла про співпрацю з італійцем Адріан Албанезе.
Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропіарили одяг бренду Moschino на виставці в Києві.
Джерело - 112.ua.