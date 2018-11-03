Цуренко: Я люблю Київ і Україну

Друга ракетка України Леся Цуренко розповіла, де їй найкомфортніше відпочивати та готуватися у міжсезоння.

Про це вона розказала в інтерв'ю радіо НВ.

"Я люблю Київ, Україна. Це головна причина. Мені ніде не подобається так, як тут. Я не бачу якихось перспектив, щоб я стала міняти місце проживання. Я завжди з радістю повертаюся і завжди з сумом їду. Міжсезонну підготовку з задоволенням проводжу тут, тому мені сумно, коли навіть заради тренувань інколи треба від'їжджати", — заявила Цуренко.