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Цуренко: Я люблю Київ і Україну

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Цуренко: Я люблю Київ і Україну

Друга ракетка України Леся Цуренко розповіла, де їй найкомфортніше відпочивати та готуватися у міжсезоння.

Про це вона розказала в інтерв'ю радіо НВ.

"Я люблю Київ, Україна. Це головна причина. Мені ніде не подобається так, як тут. Я не бачу якихось перспектив, щоб я стала міняти місце проживання. Я завжди з радістю повертаюся і завжди з сумом їду. Міжсезонну підготовку з задоволенням проводжу тут, тому мені сумно, коли навіть заради тренувань інколи треба від'їжджати", — заявила Цуренко.

Нагадаємо, раніше спортсменка розповіла про дружбу з Касаткіной.

Окрім цього розповіла чи поїде в Москву наступного сезону.

Джерело - НВ.

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