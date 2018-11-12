Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу

Жіноча тенісна асоціація оновили результати спортсменок.

Оскільки великих турнірів не відбувалося, змін у ТОП-10 теж не сталося.

А от вже у середині першої сотні українка Даяна Ястремська не зігравши жодного матчу піднялася на 58 сходинку і оновила свій особистий рекорд. Це спортсменці вдалося завдяки тому, що її суперниці втратили залікові пункти.

Леся Цуренко та Катерина Козлова зберегли 27 та 99 позиції відповідно. У другій сотні зберегла свою позицію лише Марта Костюк - 118 місце. А от Ангеліна Калініна опустилася з 110 на 111 місце. одну позицію втратила і Катерина Бондаренко, яка нині 133. А от Катаріна Завацька зробила ривок аж на 10 позицій уверх і тепер посідає 183 місце.

Рейтинг WTA

1. Симона Халеп

2. Анджелік Кербер

3. Каролін Возняцкі

4. Еліна Світоліна

5. Наомі Осака

6. Слоун Стівенс

7. Петра Квітова

8. Кароліна Плішкова

9. Кікі Бертенс

10. Дар'я Касаткіна.

...

27. Леся Цуренко

58 (60) Даяна Ястремська

99. Катерина Козлова

111. (110) Ангеліна Калініна.

118. Марта Костюк

133. (132) Катерина Бондаренко

183. (193) Катаріна Завацька

Нагадаємо, Кличко і Світоліна разом дивилися бій Усика.

Тим часом Дарина Снігур виграла перший професійний титул.

Джерело - Чемпіон.