Мій профіль

Усик жорстко нокаутував Белью

Вчора 01:23 13053 1
Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу
Сьогодні 12:57 190
Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті
Вчора 23:28 2278
Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО
Вчора 22:30 2075
Шапаренко забив у четвертому матчі поспіль. Відеоогляд матчу Динамо - Маріуполь
Вчора 19:49 1262
Динамо - Маріуполь: пряма трансляція матчу
Вчора 18:39 699
Дивитися онлайн Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: пряма трансляція 11.11.2018
Вчора 15:41 674
Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
Вчора 14:25 738
Усик знову не битиметься в Україні
Вчора 11:49 1923
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
Вчора 10:40 7241
Навколо спорту
Блоги
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:15 540
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 14:05 739
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
Вчора 10:40 7241
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 10:07 1007
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
Вчора 09:44 1060
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 706 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 796 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1368
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1304
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1767 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:25 Футбол Спартак очолив екс-тренер Карпат 640
13:09 Футбол Леоненко про Шапаренка: Класна форма - це коли ти так граєш постійно, а не зіграв п'ять ігор, а потім зник 1045
12:57 Теніс Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу 190
12:33 Футбол Макаренко віддав гольову передачу в матчі Андерлєхт — Гент 309
12:27 Баскетбол Пустовий: Барселона - велика спортивна сім'я 199
12:08 Футбол Хацкевич — найкращий тренер туру в УПЛ 286
11:52 Футбол Шапаренко - найкращий гравець тура 277
11:36 Футбол Леоненко: для мене дивно, що з перемоги над Ренном зробили подвиг 1803
11:20 Футбол Хацкевич: На мене тиск буде завжди 707
10:59 Бокс Хей: Белью добре контратакував, але його підвела фізична форма 2080
10:42 Футбол Динамо здобуло десятий розгром під керівництвом Хацкевича 709
10:20 Футбол Шевченко довикликав Борячука 707
10:13 Навколо спорту Усик відвідав роздягальню МанСіті. ВІДЕО 1030
09:53 Футбол Падіння Монако: круте піке протягом 16 матчів. ВІДЕО 330
09:31 Футбол Мілевський: Я б з радістю повернувся в Динамо 928
09:21 Бокс Динамо привітало Усика з перемогою 473
08:58 Футбол ПСЖ встановив рекордну серію без поразок 336
08:39 Баскетбол Лейкерс Михайлюка програв Атланті Леня. ВІДЕО 397
08:31 Футбол Мілевський про сучасне Динамо: Вони грають в дитячий футбол 523
08:23 Баскетбол Лейкерс Михайлюка сильніший за Атланту. Лень - найкорисніший гравець свого клубу 406
11 Листопада 2018
23:53 Футбол Мілан програв Ювентусу вшосте поспіль 755
23:28 Футбол Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті 2278
23:12 Футбол Шахтар легко переграв полтавську Ворсклу в заключному матчі туру. ВІДЕО 373
22:56 Футбол Мілевський хоче повернутися в Україну 866
22:30 Футбол Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО 2075

Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу

Сьогодні 12:57 190 0
Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу

Жіноча тенісна асоціація оновили результати спортсменок.

Оскільки великих турнірів не відбувалося, змін у ТОП-10 теж не сталося.

А от вже у середині першої сотні українка Даяна Ястремська не зігравши жодного матчу піднялася на 58 сходинку і оновила свій особистий рекорд. Це спортсменці вдалося завдяки тому, що її суперниці втратили залікові пункти.

Леся Цуренко та Катерина Козлова зберегли 27 та 99 позиції відповідно. У другій сотні зберегла свою позицію лише Марта Костюк - 118 місце. А от Ангеліна Калініна опустилася з 110 на 111 місце. одну позицію втратила і Катерина Бондаренко, яка нині 133. А от Катаріна Завацька зробила ривок аж на 10 позицій уверх і тепер посідає 183 місце.

Рейтинг WTA

1. Симона Халеп

2. Анджелік Кербер

3. Каролін Возняцкі

4. Еліна Світоліна

5. Наомі Осака

6. Слоун Стівенс

7. Петра Квітова

8. Кароліна Плішкова

9. Кікі Бертенс

10. Дар'я Касаткіна.

...

27. Леся Цуренко

58  (60) Даяна Ястремська

99. Катерина Козлова

111. (110) Ангеліна Калініна.

118. Марта Костюк

133. (132) Катерина Бондаренко

183. (193) Катаріна Завацька

Нагадаємо, Кличко і Світоліна разом дивилися бій Усика.

Тим часом Дарина Снігур виграла перший професійний титул.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()