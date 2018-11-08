Світоліна стала другою за кількістю титулів у 2018 році

Українка Еліна Світоліна посіла друге місце за кількістю здобутих титулів у WTA-турі у 2018 році.
Про це повідомляє UA-Football.
У 2018 році Світоліна стала переможницею турнірів в Брісбені, Дубаї, Римі та Підсумкового турніру WTA в Сингапурі.
Лідером рейтингу стала чешка Петра Квітова - на її рахунку п'ять трофеїв.
По три титули здобули данійка Каролін Возняцкі, румунка Сімона Халеп, бельгійка Елісе Мертенс та голландка Кікі Бертенс. Вісім тенісисток виграли по два турніри.
Загалом в 2018 році під егідою WTA відбулося 55 турнірів, які виграли 32 тенісистки.
Еліна Світоліна захищатиме титул у Австралії.
Світоліна веде боротьбу за звання найкращої тенісистки світу за підсумками жовтня.
Джерело - UA-Football.