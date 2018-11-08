Світоліна захищатиме титул в Австралії

Перша ракетка України Еліна Світоліна захищатиме свій титул чемпіонки турніру WTA в Брисбені.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Зіграю Брисбен, потім Відкритий чемпіонат Австралії, а потім розраховую зіграти в Польщі за збірну в Кубку Федерації. Сподіваюся, здоров'я дозволить" - сказала Світоліна.
Турнір в Брисбені традиційно проводиться в перші дні нового року.
Нагадаємо, Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня у світі.
Раніше, Світоліну нагородили найвищим спортивним званням в Україні.
Джерело - sport.ua.