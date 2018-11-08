Світоліна захищатиме титул в Австралії

Перша ракетка України Еліна Світоліна захищатиме свій титул чемпіонки турніру WTA в Брисбені.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Зіграю Брисбен, потім Відкритий чемпіонат Австралії, а потім розраховую зіграти в Польщі за збірну в Кубку Федерації. Сподіваюся, здоров'я дозволить" - сказала Світоліна.

Турнір в Брисбені традиційно проводиться в перші дні нового року.

Нагадаємо, Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня у світі.

Раніше, Світоліну нагородили найвищим спортивним званням в Україні.

Джерело - sport.ua.