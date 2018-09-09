Надаль пропустить низку турнірів через травму. ФОТО

Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль ризикує пропустити найближчі турніри через травму.

У півфіналі US Open-2018 Надаль травмував коліно і програв Хуану Мартіну Дель Потро.

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У Twitter Надаль повідомив, що можливо пропустить найближчі турніри і точно не зіграє в матчах Кубка Девіса.

"Не зможу зіграти з Францією у Кубку Девіса. Я склав власний розклад з урахуванням пріоритетів, включаючи Кубок Девіса. Через це не виступав у Цинциннаті. Мені дуже сумно, що не зможу допомогти команді в боротьбі за вихід у фінал. Нехай щастить хлопцям, які будуть грати", — написав Надаль.

Había hecho un buen calendario pensando en mis objetivos, incluido la copa Davis, una de las razones de no jugar Cincinnati.

Muy triste por no poder intentar ayudar al equipo para jugar la final y estoy convencido que los que van a jugar lo van a hacer de la menor manera posible — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 вересня 2018 р.

Нагадаємо, у жіночому US Open тріумфувала Осака.

Як це було дивіться у відеоогляді.

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Джерело - Чемпіон.