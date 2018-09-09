Надаль пропустить низку турнірів через травму. ФОТО

Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль ризикує пропустити найближчі турніри через травму.
У півфіналі US Open-2018 Надаль травмував коліно і програв Хуану Мартіну Дель Потро.
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У Twitter Надаль повідомив, що можливо пропустить найближчі турніри і точно не зіграє в матчах Кубка Девіса.
"Не зможу зіграти з Францією у Кубку Девіса. Я склав власний розклад з урахуванням пріоритетів, включаючи Кубок Девіса. Через це не виступав у Цинциннаті. Мені дуже сумно, що не зможу допомогти команді в боротьбі за вихід у фінал. Нехай щастить хлопцям, які будуть грати", — написав Надаль.
Había hecho un buen calendario pensando en mis objetivos, incluido la copa Davis, una de las razones de no jugar Cincinnati.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 вересня 2018 р.
Muy triste por no poder intentar ayudar al equipo para jugar la final y estoy convencido que los que van a jugar lo van a hacer de la menor manera posible
Нагадаємо, у жіночому US Open тріумфувала Осака.
Як це було дивіться у відеоогляді.
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Джерело - Чемпіон.