Чотири українки закінчили тенісний сезон в ТОП-100

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

Минулого тижня серед значущих змагань відбувався лише малий Підсумковий турнір. Тому в першій десятці змін немає. А ось за її межами одразу на чотири позиції піднялася тріумфаторка змагань в Чжухаї австралійка Ешлі Барті, яка тепер посідає 15-е місце.

Поточний рік в ТОП-100 рейтингу закінчать відразу чотири українки: Еліна Світоліна (4), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремська (60) і Катерина Козлова (99). Остання минулого тижня дійшла до фіналу турніру ITF у Торонто. У другій сотні перебувають Ангеліна Калініна (110), Марта Костюк (118), Катерина Бондаренко (132) і Катаріна Завацька (193).

У парному рейтингу три українки перебувають у ТОП-100: Людмила Кіченок (35), її сестра Надія (37) і Бондаренко (81).

Нагадаємо, минулого тижня сестри Кіченок виграли малий Підсумковий турнір.

Джерело - Чемпіон.