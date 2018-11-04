Козлова розгромно програла фінал турніру в Торонто

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла стати чемпіонкою турніру ITF Womens Circuit в Торонто.
За перший титул в сезоні Козлова змагалася з 316-ю ракеткою світу Кірін Лемуан, яка в чвертьфіналі вибила з боротьби ще одну українку Дар'ю Лопатецьку.
Козлова повністю повалила початок матчу - в п'яти стартових геймах Катерина змогла виграти лише три розіграші.
У другому сеті Лемуан швидко повела 4:0, потім Козлова на помилках суперниці виграла три гейми підряд, але за рахунку 3:4 Катерина знову не впоралася з агресією суперниці на прийомі і остаточно змирилася з поразкою (1:6, 3:6).
Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit
Торонто, Канада
Хард (зал), одиночний розряд
Призовий фонд — $60,000
Катерина Козлова - Карін Лемуан 1:6, 3:6.
Нагадаємо, українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок завоювали трофей малого Підсумкового турніру в парному розряді.
Джерело - Чемпіон.