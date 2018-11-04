Козлова розгромно програла фінал турніру в Торонто

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла стати чемпіонкою турніру ITF Womens Circuit в Торонто.

За перший титул в сезоні Козлова змагалася з 316-ю ракеткою світу Кірін Лемуан, яка в чвертьфіналі вибила з боротьби ще одну українку Дар'ю Лопатецьку.

Козлова повністю повалила початок матчу - в п'яти стартових геймах Катерина змогла виграти лише три розіграші.

У другому сеті Лемуан швидко повела 4:0, потім Козлова на помилках суперниці виграла три гейми підряд, але за рахунку 3:4 Катерина знову не впоралася з агресією суперниці на прийомі і остаточно змирилася з поразкою (1:6, 3:6).

Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit

Торонто, Канада

Хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд — $60,000

Катерина Козлова - Карін Лемуан 1:6, 3:6.

Нагадаємо, українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок завоювали трофей малого Підсумкового турніру в парному розряді.

Джерело - Чемпіон.