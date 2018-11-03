Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто

У півфіналі турніру в Торонто Козлова зустрічалася з 236-ю ракеткою світу з Франції Джесікою Понше.
Перший сет пройшов без брейків - ближче до успіху була Понше, проте Козлової за рахунку 5:6 на своїй подачі вдалося відіграти потрійний сет-бол. На тайбрейку Катерина узяла чотири очки на прийомі і повела в рахунку.
Другу партію Козлова провалила - тенісистка з Миколаєва двічі віддала свою подачу
Ключовим у вирішальному сеті став шостий гейм - після медичного тайм-ауту суперниці Козлова відразу ж зробила брейк і не дозволила Понше повернутися в гру.
Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit
Торонто, Канада
Хард (зал), одиночний розряд
Призовий фонд — $60,000
Катерина Козлова - Джесіка Понше 7:6, 2:6, 6:3
Нагадаємо, Лопатецька не дограла чверьфінал в Торонто.
Раніше, Світоліну нагородили відзнакою Гордість України.
Джерело - Чемпіон.