Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто

У півфіналі турніру в Торонто Козлова зустрічалася з 236-ю ракеткою світу з Франції Джесікою Понше.

Перший сет пройшов без брейків - ближче до успіху була Понше, проте Козлової за рахунку 5:6 на своїй подачі вдалося відіграти потрійний сет-бол. На тайбрейку Катерина узяла чотири очки на прийомі і повела в рахунку.

Другу партію Козлова провалила - тенісистка з Миколаєва двічі віддала свою подачу

Ключовим у вирішальному сеті став шостий гейм - після медичного тайм-ауту суперниці Козлова відразу ж зробила брейк і не дозволила Понше повернутися в гру.

Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit

Торонто, Канада

Хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд — $60,000

Катерина Козлова - Джесіка Понше 7:6, 2:6, 6:3

Нагадаємо, Лопатецька не дограла чверьфінал в Торонто.

Раніше, Світоліну нагородили відзнакою Гордість України.

Джерело - Чемпіон.