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Цуренко: Найбільше спілкуюся з Касаткіною

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Цуренко: Найбільше спілкуюся з Касаткіною

Друга ракетка України Леся Цуренко розповіла про дружбу в тенісі та з ким із української команди вона товаришує.

Слова спортсменки наводить Радіо НВ.

"Найбільше я спілкуюся з нашими дівчатками. За період китайської серії провела багато часу з сестрами Кіченок. Може комусь і не подобається, я багато спілкуюся з Дарією Касаткіною. Коли ми йдемо грати, навіть якщо спілкуємося до матчу, то під час гри виходять найнапруженіші матчі, які тільки можна уявити. Ми можемо і кричати, не соромитися, але після матчу ніяких претензій немає. Не можу сказати, що це мої найкращі друзі. Я багато спілкуюся з Олександром Долгополовим, з гравцями з чоловічого туру, у мене є друзі з Києва. Саме їх я і можу назвати своїми кращими друзями", — сказала Цуренко.

Нагадаємо, спортсменка завершила сезон.

Напередодні закінчення сезону вона зіграла на турнірі в Москві.

Джерело - НВ.

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