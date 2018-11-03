Костюк: Рада, що вчуся на помилках

Українська тенісистка Марта Костюк заявила, що в команді були готові до спаду в її грі, проте ніхто не знав, наскільки сильним він буде

Про це юна спортсменка розповіла в ефірі UA: Перший.

"Насправді, я дуже вдячна спадам, які у мене були. Завдяки їм я стала сильнішою і багато чого дізналася. Рада, що вчуся на помилках, які раніше допускала. У мене була втома фізична і моральна. Мені здається, це найскладніша форма спаду. Без нього ніяк. Всі знали, що він буде, але ніхто не знав, наскільки сильний. Не знаю, грала б я в теніс, якби не вигравала. Але все життя складалося, що я виграю і йду швидше, ніж інші в моєму віці", — сказала Костюк.

Нагадаємо, в Україні та США найперспективніші молоді тенісистки.

Джерело - UA: Перший.