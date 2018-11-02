В Україні та США найперспективніші молоді тенісистки

Українська та американська молодь захопила пальму першості в жіночому тенісі
В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) все перші місця у вікових групах до 20 років займають дівчата тільки з двох країн - України та США.
U-14 (тенісистки до 14 років): Корі Гауфф (США, місце в рейтингу WTA - 874);
U-15: Дарина Лопатецька (Україна, 523);
U-16: Марта Костюк (Україна, 119);
U-17: Аманда Анісімова (США, 93);
U-18: Даяна Ястремська (Україна, 60);
U-19: Софія Кенін (США, 48).
Серед молодих українок Даяна Ястремська займає найвищу позицію в загальному рейтингу WTA..
Джерело - isport.