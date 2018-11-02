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В Україні та США найперспективніші молоді тенісистки

Українська та американська молодь захопила пальму першості в жіночому тенісі

В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) все перші місця у вікових групах до 20 років займають дівчата тільки з двох країн - України та США.

U-14 (тенісистки до 14 років): Корі Гауфф (США, місце в рейтингу WTA - 874);

U-15: Дарина Лопатецька (Україна, 523);

U-16: Марта Костюк (Україна, 119);

U-17: Аманда Анісімова (США, 93);

U-18: Даяна Ястремська (Україна, 60);

U-19: Софія Кенін (США, 48).

Серед молодих українок Даяна Ястремська займає найвищу позицію в загальному рейтингу WTA..

Джерело - isport.

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