Цуренко отримувала погрози за поїздку в Москву

Друга ракетка України Леся Цуренко відповіла на закиди їй, щодо поїздки на Кубок Кремля.

У інтерв'ю радіо НВ вона розповіла:

"Я нічого не відповідаю нікому. Вважаю, що кожен має право на власну думку. Я розумію, в якому контексті це звучить, але, думаю, своїми виступами за збірну неодноразово доводила свій патріотизм, свою неймовірну любов до своєї країни. Я живу в Києві, завжди повертаюся сюди після турнірів, для мене це найголовніше", — сказала Цуренко.

Окремо спортсменка зазначила, що отримувала навіть погрози після поїздки в Москву.

"Мені дуже шкода, що зараз відбувається такий конфлікт. Я буду рада, якщо колись він закінчиться. Звичайно, мені іноді неприємно дізнаватися, особливо від родичів, що пишуть про мене. Коли пишуть такі речі, бажають смерті, то за це хвилюються мої близькі", — підсумувала Цуренко.

Нагадаємо, Цуренко розповіла чи поїде наступнго сезону в Москву.

Також тенісистка розповіла, що спілкується найбільше з росіянкою Касаткіною.

Джерело - НВ.