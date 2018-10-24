Цуренко завершила сезон

Леся Цуренко оголосила про завершення виступів у нинішньому сезоні.

Про це тенісистка написала у своєму Instagram.

"Прощай, тенісний сезон 2018 року. Він був сповнений емоцій і корисних уроків. Дякую всім за підтримку. Прийшов час відпочити і перезарядитися ", - написала Цуренко,

У 2018 року Леся виграла турнір в Акупулько, вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу US Open, дісталася до четвертого раунду Ролан Гаррос, а також піднімалася на 26-е, рекордна для себе, місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, на турнірі в Москві Цуренко програла в першому ж колі.

Джерело - instagram/lesiatsurenko.