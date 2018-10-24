Цуренко завершила сезон

Леся Цуренко оголосила про завершення виступів у нинішньому сезоні.
Про це тенісистка написала у своєму Instagram.
"Прощай, тенісний сезон 2018 року. Він був сповнений емоцій і корисних уроків. Дякую всім за підтримку. Прийшов час відпочити і перезарядитися ", - написала Цуренко,
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Goodbye 2018 tennis season🎾👋 It was full of emotions and useful lessons. Thanks a lot everyone for your support!🧡💛💚 Now it’s time for some rest and recharge 🏖🏝 #thanks #season2018 #vacation #offseason #tennislife Хочу сказать спасибо и пока сезону 2018! Он был полон эмоций и полезных жизненных уроков! Благодарю всех за поддержку и надеюсь, что следующий год будет ещё лучше🤞🙂🎾💚💛 #спасибо @lottosport @colavitaoliveoil @jimmie48tennis
У 2018 року Леся виграла турнір в Акупулько, вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу US Open, дісталася до четвертого раунду Ролан Гаррос, а також піднімалася на 26-е, рекордна для себе, місце в рейтингу WTA.
Нагадаємо, на турнірі в Москві Цуренко програла в першому ж колі.
Джерело - instagram/lesiatsurenko.