Дарина Лопатецька пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді. На своєму шляху українка здолала британку Наомі Броуді

У стартовому сеті британка розгромила нашу співвітчизницю, але далі Лопатецька відквитала втрачене — 6:1, 1:6, 4:6

Відзначимо, що Дарина вдруге за останні тижні здолала Броуді на канадських кортах.

Ім'я суперниці по чвертьфіналу Лопатецкая дізнається першого листопада.

Нагадаємо, раніше Козлова теж пробилася до чвертьфіналу.

А Світоліна вразила мережу звабливими фото із відпочинку.

Джерело - Чемпіон.