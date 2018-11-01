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Лопатецька пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді

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Лопатецька пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді

Дарина Лопатецька пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді. На своєму шляху українка здолала британку Наомі Броуді

У стартовому сеті британка розгромила нашу співвітчизницю, але далі Лопатецька відквитала втрачене — 6:1, 1:6, 4:6

Відзначимо, що Дарина вдруге за останні тижні здолала Броуді на канадських кортах.

Ім'я суперниці по чвертьфіналу Лопатецкая дізнається першого листопада.

Нагадаємо, раніше Козлова теж пробилася до чвертьфіналу.

А Світоліна вразила мережу звабливими фото із відпочинку.

Джерело - Чемпіон.

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