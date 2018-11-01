Дарина Лопатецька пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді. На своєму шляху українка здолала британку Наомі Броуді
У стартовому сеті британка розгромила нашу співвітчизницю, але далі Лопатецька відквитала втрачене — 6:1, 1:6, 4:6
Відзначимо, що Дарина вдруге за останні тижні здолала Броуді на канадських кортах.
Ім'я суперниці по чвертьфіналу Лопатецкая дізнається першого листопада.
Нагадаємо, раніше Козлова теж пробилася до чвертьфіналу.
А Світоліна вразила мережу звабливими фото із відпочинку.
Джерело - Чемпіон.