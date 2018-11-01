Козлова пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді

Катерина Козлова у непростому поєдинку пробилася до наступного кола турніру в Канаді.
Українська тенісистка перемогла суперницю з Румунії Александру Каданту з рахунком 6:4, 3:6, 6:2.
У чвертьфіналі Козлова зустрінеться з Шеразад Рекс із Франції. Минулого тижня українка грала з француженкою на старті турніру в Сагенеї. Тоді Рекс не змогла дограти зустріч, відмовившись від боротьби у другому сеті.
Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit
Торонто, Канада
Хард (зал), одиночний розряд
Призовий фонд — $60,000
Друге коло
Катерина Козлова — Александра Каданцу 6:4, 3:6, 6:2
Нагадаємо, Сергій Стаховський пробився у наступне коло на турнірі в Німеччині.
А Світоліна вразила фотографіями з відпочинку.
Джерело - Чемпіон.