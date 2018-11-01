Козлова пробилася у чвертьфінал турніру в Канаді

Катерина Козлова у непростому поєдинку пробилася до наступного кола турніру в Канаді.

Українська тенісистка перемогла суперницю з Румунії Александру Каданту з рахунком 6:4, 3:6, 6:2.

У чвертьфіналі Козлова зустрінеться з Шеразад Рекс із Франції. Минулого тижня українка грала з француженкою на старті турніру в Сагенеї. Тоді Рекс не змогла дограти зустріч, відмовившись від боротьби у другому сеті.

Tevlin Challenger - ITF Womens Circuit

Торонто, Канада

Хард (зал), одиночний розряд

Призовий фонд — $60,000

Друге коло

Катерина Козлова — Александра Каданцу 6:4, 3:6, 6:2

Нагадаємо, Сергій Стаховський пробився у наступне коло на турнірі в Німеччині.

А Світоліна вразила фотографіями з відпочинку.

Джерело - Чемпіон.