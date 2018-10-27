Світоліна: Із Бертенс була важка битва

Еліна Світоліна поділилася враженнями від виходу до фіналу Підсумкового турніру WTA.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

"Це була важка битва. Я дуже рада, що змогла перемогти. У кінцівці на перший план вийшла фізика. Потрібно було багато бігати, ганятися за кожним м'ячем. Було дуже-дуже важко. Ми грали у відмінний теніс. Рада, що змогла вистояти і закінчити цей матч", - сказала Світоліна.

За словами українки, у останньому матчі сезону потрібно усю себе залишити на корті.

"Мені належить виконати ще багато роботи завтра. З ким би я не зіграла завтра це буде дуже важко. Останній матч сезону, я повинна віддати всі сили і залишити на корті всю себе", - зазначила Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна у драматичному півфіналу перемогла нідерландку Кікі Бертенс.

Суперниця Світоліної по фіналу визначається у поєдинку між Слоан Стівенс та Кароліною Плішковою.

Джерело - WTA у twitter.