Світоліна зіграє в історичному півфіналі проти Бертенс

Перша ракетка України Еліна Світоліна в півфіналі Підсумкового турніру WTA проти першої ракетки Нідерландів Кікі Бертенс.

Раніше суперниці зустрічалися між собою лише двічі.

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У 2016 році в китайському Чжухаї перемогла Світоліна (2:6, 6:4, 6:2).

Проте в Цинциннаті в 2018 році нідерландка взала впевнений реванш, перемігши Еліну в двох сетах - 6:4, 6:3.

Нагадаємо, що раніше букмекери визначили фаворита у грі Світоліна - Бертенс.

Джерело - Чемпіон.