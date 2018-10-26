Світоліна зіграє першою. Розклад півфіналів Підсумкового турніру WTA

Стала відома черговість півфінальних матчів Підсумкового турніру WTA, який проходить в Сінгапурі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє першим запуском. Її матч з Кікі Бертенс, яка зайняла друге місце в Червоній групі, почнеться не раніше 11:00 за Києвом.

В іншому півфіналі WTA Finals зустрінуться Слоан Стівенс і Кароліна Плішкова. Поєдинок розпочнеться не раніше 14:30 за Києвом.

Фінал Підсумкового турніру відбудеться в неділю, 28 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна пробилася вперше в кар'єрі у півфінал Підсумкового турніру.

Як Еліна пробилася у півфінал — дивіться за посиланням.

Джерело - sport.ua.