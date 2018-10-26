Бертенс пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA

Визначилася перша півфіналістка, яка вийшла з Червоної групи Підсумкового турніру WTA.

Нею стала нідерландка Кікі Бертенс. Вона у третьому турі здолала японку Наомі Осаку.

У сьомому геймі нідерландка зробила перший брейк і потім повела з рахунком 5:3. Після цього Осака звернулася за допомогою до фізіотерапевта через проблеми з ногою.

За кілька хвилин гра відновилася, проте на корті тенісистки провели один гейм.

Нагадаємо, Бертенс вперше виступає на Підсумковому турнірі сезону, потрапивши в Сінгапур завдяки відмові Сімони Халеп виступити на турнірі.

Кікі в Сінгапурі виграла дві з проведених трьох зустрічей: вона обіграла Анджелік Кербер та зазнала поразки від Слоан Стівенс.

Джерело - Чемпіон.