Бертенс пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA

Визначилася перша півфіналістка, яка вийшла з Червоної групи Підсумкового турніру WTA.
Нею стала нідерландка Кікі Бертенс. Вона у третьому турі здолала японку Наомі Осаку.
У сьомому геймі нідерландка зробила перший брейк і потім повела з рахунком 5:3. Після цього Осака звернулася за допомогою до фізіотерапевта через проблеми з ногою.
За кілька хвилин гра відновилася, проте на корті тенісистки провели один гейм.
Нагадаємо, Бертенс вперше виступає на Підсумковому турнірі сезону, потрапивши в Сінгапур завдяки відмові Сімони Халеп виступити на турнірі.
Кікі в Сінгапурі виграла дві з проведених трьох зустрічей: вона обіграла Анджелік Кербер та зазнала поразки від Слоан Стівенс.
Джерело - Чемпіон.