Стівенс здолала Бертенс в Підсумковому турнірі

Американська тенісистка Слоун Стівенс здолала Кікі Бертенс з Нідерландів, в рамках Підсумкового турніру WTA.
У першому сеті відбулася неймовірна боротьба, яка завершилася перемогою американки 7:6.
Другий сет без проблем виграла Бертенс 6:2.
Вирішальну партію дуже легко виграла Стівенс, 6:3.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
Червона група
Слоун Стівенс - Кікі Бертенс 7(7):6(4) 2:6, 6:3
Нагадаємо, Кербер у напруженому протистоянні здолала Осаку на Підсумковому турнірі.
Джерело - Чемпіон.