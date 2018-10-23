Шарапова хоче виступити на Олімпіаді-2020

П'ятиразова переможниця турнірів Grand Slam Марія Шарапова хоче зіграти на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Про це повідомив президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев

Його слова цитує Хsport з посиланням на Tennis World USA.

"На жаль, Марія не приїхала на Кубок Кремля. Вона вирішила почати підготовку до наступного сезону. Для неї це важливо, оскільки вона хоче зіграти на Олімпійських іграх в Токіо", — сказав Тарпіщев.

Відзначимо, Шарапова ставала срібним призером Ігор-2012 в одиночному розряді, поступившись у фіналі Серені Вільямс.

Тим часом на підсумковому турнірі WTA Еліна Світоліна зіграє в другому матчі Білої групи.

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Джерело - Хsport.