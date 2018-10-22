Кербер проти Бертенс, Осака проти Стівенс. Другий ігровий день Підсумкового турніру WTA

22 жовтня, матчами в Червоній групі продовжиться Підсумковий турнір WTA.

У першому матчі дня Наомі Осака поміряється силами зі Слоан Стівенс.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою лише раз. У лютому 2016 року на турнірі в Акапулько Стівенс впевнено перемогла в двох сетах (6:3, 7:5).

Букмекери віддають перевагу японці. Перемога Осаки оцінюється коефіцієнтом - 1,4, а на звитягу Стівенс можна поставити за коефіцієнт - 3,0.

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В іншому матчі Червоної групи Анжелік Кербер екзаменуватиме Кікі Бертенс.

До цього тенсистки зустрічали тричі. Перевагу в очних протистояннях має Кербер (2:1).

Останню гру суперниці зіграли на Рола́н Гарро́с - 2018. Німкеня перемогла в двох сетах (7:6, 7:6).

Кербер, на думку букмекерів є фаворитом двобою. Коефіцієнт на перемогу німкені - 1,5. Звитяга нідерландки оцінюється коефіцієнтом - 2,6.

Нагадаємо, що напередодні в Білій групі Еліна Світоліна переграла Петру Квітову (6:3, 6:3), а Кароліна Плішкова здолала Каролін Возняцкі (6:2, 6:4).

BNP PARIBAS WTA Finals Singapore

Червона група

22 жовтня

Наомі Осака - Слоан Стівенс 14:30

Анжелік Кербер - Кікі бертенс 16:00

Джерело - Чемпіон.