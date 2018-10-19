Калініна зіграє в півфіналі турніру ITF

У чвертьфінальному матчі Ангеліна Калініна переграла китаянку Хань Сіньюнем

Матч тривав дві години. перший сет українка програла на тай-брейку 6:7 (6). Вже у другому здобула впевнену перемогу 6:1, після чого її суперниця відмовилася продовжувати боротьбу.

Ангеліна, посіяна на турнірі в Китаї під сьомим номером.. Це буде перший півфінал для українки на турнірах з призовим фондом $ 100,000 з вересня минулого року, коли вона стала півфіналісткою в Санкт-Петербурзі.

Цього сезону Калініна грала в півфіналі ще в квітні на 80-тисячнику в американському Шарлоттсвілле, де дійшла до фіналу.

Суперницею Калініної в півфіналі стане словачка Яна Чепелова, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію. Раніше тенісистки не зустрічалися.

Нагадаємо, букмекери пророкують перемогу Даяні Ястремській.

А українка Снігур вперше пробилася до півфіналу юніорського турніру.

Джерело - Чемпіон.