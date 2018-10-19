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Снігур пройшла у перший юніорський півфінал

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Снігур пройшла у перший юніорський півфінал

У чвертьфінальному матчі турніру ITF Juniors вищої категорії 16-річна українка Дарина Снігур, посіяна під сьомим номером, за півтори години переграла 17-річну представницю Італії Мартіну Бьяджанті — 6:4, 7:5.

У півфіналі Снігур зустрінеться з другою ракеткою турніру Чжен Ціньвень з Китаю. У попередніх чотирьох матчах китаянка програла своїм суперницям всього вісім геймів.

Цього сезону киянка вже грала з 16-річною китаянкою в березні на юніорському турнірі першої категорії в Малайзії, де зазнала поразки у чвертьфіналі.

Нагадаємо, раніше Снігур перемогла в 1/8 фіналу.

Тим часом Ястремська провела автограф-сесію.

Джерело - Чемпіон.

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