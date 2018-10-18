Українська тенісистка вперше пройшла у чвертьфінал юніорського турніру

У третьому колі турніру ITF Juniors вищої категорії 16-річна Дарина Снігур здолала японку Нацумі Кавагуті.

Українка, посіяна під сьомим номером, впевнено впоралася зі своєю ровесницею: 6:1, 6:2.

У чвертьфіналі Снігур зустрінеться з 17-річною італійкою Мартіною Б'яджанті. Це буде перший чвертьфінал для юної українки на турнірах категорії А.

Нагадаємо, в ці хвилини Даяна Ястремська змагається у чвертьфіналі турніру в Люксембурзі.

Водночас Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі.

Джерело - Чемпіон.