Українська тенісистка вперше пройшла у чвертьфінал юніорського турніру

У третьому колі турніру ITF Juniors вищої категорії 16-річна Дарина Снігур здолала японку Нацумі Кавагуті.
Українка, посіяна під сьомим номером, впевнено впоралася зі своєю ровесницею: 6:1, 6:2.
У чвертьфіналі Снігур зустрінеться з 17-річною італійкою Мартіною Б'яджанті. Це буде перший чвертьфінал для юної українки на турнірах категорії А.
Нагадаємо, в ці хвилини Даяна Ястремська змагається у чвертьфіналі турніру в Люксембурзі.
Водночас Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі.
Джерело - Чемпіон.