Україна проти Росії: Ястремська зіграє за вихід до півфіналу Люксембургу з Гаспарян

Третя ракетка України Даяна Ястремська зіграє в 1/4 фіналу BGL BNP Paribas Luxembourg Open проти росіянки Маргаріти Гаспарян.

Орієнтовний час зустрічі - 15:40 за Києвом.

Раніше суперниці не зустрічалися одна з одною.

Букмекери ж віддають перевагу українці.

Коефіцієнт на перемогу одеситки - 1,6. Звитяга росіянки оцінюється коефіцієнтом - 2,25.

В 1/8 фіналу турніру в Люксембурзі Ястремська знищила екс-першу ракетку світу Гарбеньє Мугурусу.

Нагадаємо, що минулого тижня Ястремська здобула свій перший титул WTA.

Джерело - Чемпіон.