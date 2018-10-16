Перша ракетка світу знялася з турніру в Москві

Румунська тенісистка Симона Халеп, яка гарантувала собі першу сходинку рейтингу WTA за підсумками року, прийняла рішення знятися з турніру ВТБ Кубок Кремля.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі другого кола вона повинна була зіграти з росіянкою Анастасією Павлюченковою.

У сітці турніру румунку замінила лакі-лузер - представниця Греції Валентіні Грамматікопулу.

Нагадаємо, Цуренко поступилася в першому ранду Кубку Кремля.

Раніше, Ястремська переграла кривдницю Світоліної та виграла турнір в Китаї.

Джерело - ua-football.