Українських тенісистів довічно дискваліфікували за договірні матчі

Згідно з розслідуванням організації Tennis Integrity Unit, українські тенісисти , брати Гліб та Вадим Алексеєнко, визнані винними в організації договірних матчів на турнірах ITF Pro Circuit в період з червня 2015 року по січень 2016 року.

Про це повідомляє сайт Великий теніс України.

Ці змагання відбувалися в Німеччині, Росії, Румунії та Туреччині. Також брати Алексєєнко залучали третіх осіб, які робили ставки на матчі, в яких вони брали участь.

Крім довічного відсторонення від виступів на турнірах, що проводяться офіційними тенісними організаціями, українці повинні будуть заплатити штраф по $ 250,000.

Нагадаємо, Цуренко поступилася на турнірі в Москві.

Раніше, Ястремська виграла титул вперше в ка'єрі.

Джерело - БТУ.