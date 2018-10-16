Українських тенісистів довічно дискваліфікували за договірні матчі

Згідно з розслідуванням організації Tennis Integrity Unit, українські тенісисти , брати Гліб та Вадим Алексеєнко, визнані винними в організації договірних матчів на турнірах ITF Pro Circuit в період з червня 2015 року по січень 2016 року.
Про це повідомляє сайт Великий теніс України.
Ці змагання відбувалися в Німеччині, Росії, Румунії та Туреччині. Також брати Алексєєнко залучали третіх осіб, які робили ставки на матчі, в яких вони брали участь.
Крім довічного відсторонення від виступів на турнірах, що проводяться офіційними тенісними організаціями, українці повинні будуть заплатити штраф по $ 250,000.
Нагадаємо, Цуренко поступилася на турнірі в Москві.
Раніше, Ястремська виграла титул вперше в ка'єрі.
Джерело - БТУ.