Ястремська: глядачі підтримували і я включилася в гру

Українська тенісистка. 18-річна Даяна Ястремська вперше у кар'єрі пробилася до півфіналу турніру серії WTA. Після матчу Даяна розповіла як їй вдалося перемогти.

Її слова цитує сайт Великий теніс України.

"Було дуже важко грати в 1/4 фіналу, особливо психологічно. Раніше я вже програвала на цій стадії, тому на корт я вийшла скутою. Та потім змогла розслабитися. Глядачі продовжували мене підтримувати і я включилася в гру. Якби не ви, я б не виграла", — сказала Ястремська.