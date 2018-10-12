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Ястремська: глядачі підтримували і я включилася в гру

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Ястремська: глядачі підтримували і я включилася в гру

Українська тенісистка. 18-річна Даяна Ястремська вперше у кар'єрі пробилася до півфіналу турніру серії WTA. Після матчу Даяна розповіла як їй вдалося перемогти.

Її слова цитує сайт Великий теніс України.

"Було дуже важко грати в 1/4 фіналу, особливо психологічно. Раніше я вже програвала на цій стадії, тому на корт я вийшла скутою. Та потім змогла розслабитися. Глядачі продовжували мене підтримувати і я включилася в гру. Якби не ви, я б не виграла", — сказала Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна дограє свій матч вже завтра.

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Джерело - БТУ.

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